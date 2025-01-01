Спектакль Ночная пешеходная экскурсия «По следам романа "Мастер и Маргарита"»

Тайны Москвы: экскурсия по местам «Мастера и Маргариты»

Думали ли вы, читая роман «Мастер и Маргарита», что у многих его персонажей есть реальные прототипы? Места, в которых происходят удивительные события, до сих пор сохранились в Москве. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, охватывающую практически все ключевые локации великого произведения Михаила Булгакова.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы увидите:

Варьете, в котором шайка Воланда устраивала захватывающее представление для столичной публики.

Здание, послужившее прототипом МАССОЛИТа.

Особняк, с балкона которого Маргарита улетала на мистический бал.

Путь, которым Иван Бездомный преследовал шайку Воланда.

Начало экскурсии

Экскурсия стартует в музее «Булгаковский Дом», расположенном в дореволюционном здании, которое стало первым местом жительства Михаила Афанасьевича Булгакова в Москве. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу творчества писателя и узнать больше о его жизни.

Знаменитые Патриаршие Пруды

Не забудьте также посетить знаменитые Патриаршие пруды, где начинается удивительная история, описанная в бессмертном романе «Мастер и Маргарита». Эти места хранят множество тайн и историй, которые оживут в ваших воспоминаниях.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, и вы откроете для себя не только магию Булгакова, но и саму атмосферу города, где он жил и творил!