Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по северной столице России — Санкт-Петербургу. Этот тур сочетает в себе автобусную часть и незабываемую прогулку на теплоходе, предоставляя вам возможность увидеть главные достопримечательности города и насладиться его историей и культурой.

Автобусный маршрут

В рамках автобусной части экскурсии вы посетите:

Парадный Невский проспект

Площадь Искусств

Русский музей

Михайловский театр

Казанский собор

Исаакиевский собор

Древние сфинксы

Лахта центр

Стрелка Васильевского острова

Прогулка на теплоходе

После автобусной экскурсии вас ждет захватывающая поездка по рекам и каналам города, где вы сможете увидеть:

Адмиралтейство

Эрмитаж

Петропавловскую крепость

Крейсер «Аврора»

Тюрьму «Кресты»

Смольный собор

Разводные мосты: Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Литейный, Большеохтинский

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь и откройте для себя красоту этого удивительного города!