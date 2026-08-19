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Ночная обзорная расширенная экскурсия с водной прогулкой (развод мостов)
Киноафиша Ночная обзорная расширенная экскурсия с водной прогулкой (развод мостов)

Ночная обзорная расширенная экскурсия с водной прогулкой (развод мостов)

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О выставке

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по северной столице России — Санкт-Петербургу. Этот тур сочетает в себе автобусную часть и незабываемую прогулку на теплоходе, предоставляя вам возможность увидеть главные достопримечательности города и насладиться его историей и культурой.

Автобусный маршрут

В рамках автобусной части экскурсии вы посетите:

  • Парадный Невский проспект
  • Площадь Искусств
  • Русский музей
  • Михайловский театр
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Древние сфинксы
  • Лахта центр
  • Стрелка Васильевского острова

Прогулка на теплоходе

После автобусной экскурсии вас ждет захватывающая поездка по рекам и каналам города, где вы сможете увидеть:

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Петропавловскую крепость
  • Крейсер «Аврора»
  • Тюрьму «Кресты»
  • Смольный собор
  • Разводные мосты: Дворцовый, Биржевой, Троицкий, Литейный, Большеохтинский

Эта экскурсия понравится всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь и откройте для себя красоту этого удивительного города!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 августа четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 августа пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 августа суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 августа воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 августа понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 августа вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 августа среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 августа четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 августа пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 августа суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 августа воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
31 августа понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
1 сентября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 сентября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 сентября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 сентября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 сентября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
6 сентября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 сентября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
8 сентября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 сентября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 сентября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 сентября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 сентября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
13 сентября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 сентября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
15 сентября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 сентября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 сентября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 сентября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 сентября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 сентября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 сентября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 сентября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 сентября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 сентября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 сентября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 сентября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 сентября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 сентября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 сентября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 сентября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
1 октября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 октября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 октября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 октября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 октября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
6 октября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 октября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
8 октября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 октября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 октября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 октября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 октября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
13 октября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 октября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
15 октября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 октября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 октября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 октября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 октября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 октября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 октября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 октября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 октября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 октября суббота
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 октября воскресенье
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 октября понедельник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 октября вторник
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 октября среда
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 октября четверг
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 октября пятница
21:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10

В ближайшие дни

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0+
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Экскурсия с чаепитием в музее-квартире Леонтия Николаевича Бенуа

19 августа в 15:00 Музей-квартира Бенуа
от 2300 ₽
Детское занятие по выставке «Архаика скульптуры»
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Детское занятие по выставке «Архаика скульптуры»

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19 сентября в 09:00 Design District DAA
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