Приглашаем вас на уникальную экскурсию по северной столице России — Санкт-Петербургу. Этот тур сочетает в себе автобусную часть и незабываемую прогулку на теплоходе, предоставляя вам возможность увидеть главные достопримечательности города и насладиться его историей и культурой.
В рамках автобусной части экскурсии вы посетите:
После автобусной экскурсии вас ждет захватывающая поездка по рекам и каналам города, где вы сможете увидеть:
Эта экскурсия понравится всем, кто хочет глубже понять культуру и историю Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь и откройте для себя красоту этого удивительного города!