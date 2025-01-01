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Ночная музыка в сиянии тысячи свечей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ночная музыка в сиянии тысячи свечей

Ночная музыка в сиянии тысячи свечей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт «Сила музыки и света» в Соборной палате

Рождение музыки по-прежнему окутано тайной, и для композиторов ночь – это особое время. Время, когда обостряются все чувства и вдохновение озаряет творчество. Концертное агентство «Сила культуры» приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный классическим музыкальным произведениям, пронизанным ночной тематикой.

Интерактивный концерт с Анной Паклиной и Ксенией Муслановой

29 июля вы сможете погрузиться в атмосферу таинственной и загадочной ночи на интерактивном концерте с Анной Паклиной и Ксенией Муслановой. Эти талантливые музыканты станут вашими проводниками в мир музыкальных историй, помогут понять сюжет и раскроют многие тайны, стоящие за известными произведениями.

Знакомство с великими шедеврами

Во время концерта вы по-новому услышите:

  • «Лунную Сонату» Бетховена;
  • «Лунный свет» Дебюсси;
  • ноктюрны Шопена;
  • романсы Рахманинова;
  • и многие другие музыкальные шедевры.

Увлекательные истории и загадки музыки

Вы услышите увлекательные истории о создании этих произведений и насладитесь шедеврами, которые были написаны великими композиторами и посвящены ночи. Узнайте, почему соната №14 Бетховена известна как «Лунная», кто придумал это название, и кому посвящали свои романсы Дебюсси и Рахманинов. Также вы сможете узнать, что является главной темой творчества Шопена и многое другое.

Забронируйте свои места!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта, где свет и звук станут вашими союзниками. Приходите и откройте для себя магию музыки в свете тысяч свечей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

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