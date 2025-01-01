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Ночная экскурсия по Красноярскому музейному центру
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Ночная экскурсия по Красноярскому музейному центру

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ночная экскурсия в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Погрузитесь в уникальную атмосферу ночной экскурсии по Красноярскому музейному центру «Площадь Мира». Небольшая группа посетителей вместе с экскурсоводом отправляется в увлекательное путешествие по залам закрытого музея. В полутьме вы сможете разглядеть выставки, оценить красивую архитектуру и насладиться зловещей тишиной, которая царит в непривычной обстановке.

Архитектурное вдохновение

Здание музейного центра представляет собой памятник советского модернизма, вдохновленный гранитным памятником природы – Красноярскими Столбами. Архитектор Арэг Демирханов использовал цвет, текстуру и формы скал как основу для создания уникального пространства. Внутри музей напоминает настоящий лабиринт, где вас ждут как узкие коридоры и закоулки, так и огромные залы с высокими потолками и воздушные лестницы.

Уникальный маршрут

Каждая экскурсия проходит по уникальному маршруту, включая посещение служебных помещений. Вы сможете увидеть несколько выставок, так как одновременно в музее работают около 10 экспозиций. Это отличная возможность не только узнать больше о современном искусстве, но и увидеть музей с необычной стороны.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и архитектуры на ночной экскурсии в «Площадь Мира». Это будет незабываемый опыт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 30 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 6 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 15 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 20 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 27 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 1 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
20:00 от 900 ₽
Красноярск, 10 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽
Красноярск, 17 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
21:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 сентября в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
13 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
24 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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