Ночная автобусная экскурсия «Мистическая Москва, или территория призраков»
Ночная автобусная экскурсия «Мистическая Москва, или территория призраков»

Продолжительность 240 минут
О выставке

Экскурсия по истическим местам Москвы от театра имени Булгакова

Театр имени М.А. Булгакова предлагает уникальную ночную автобусную экскурсию «Мистическая Москва, или территория призраков». Погрузитесь во мрак столицы и узнайте о её самых таинственных уголках!

Загадки столицы

Если вы не боитесь призраков и жутких историй, эта экскурсия именно для вас! Узнайте, почему Москва входит в пятёрку самых мистических городов мира, и какие места считаются «темными» в нашем городе. Вы также откроете для себя всю правду о смерти Н.В. Гоголя – это лишь малая часть тех тайн, которые предстоит разгадать участникам.

Посещение Булгаковского Дома

Вас ждет захватывающее посещение музея «Булгаковский Дом» в самое таинственное время суток – после полуночи! Вы пройдётесь по мрачным улицам и закоулкам Москвы. Среди мест, которые вы сможете увидеть, будут Патриаршие пруды, Сухаревская площадь и Ивановская горка.

Не просто наблюдатели

Отправляясь на нашу экскурсию, будьте готовы стать частью этого мистического мира. Даже экскурсовод может в любой момент преобразиться в привидение, добавляя интриги и волнения в атмосферу! Подготовьтесь к ряду неожиданностей и захватывающих историй, которые надолго останутся в вашей памяти.

Не упустите шанс открыть для себя скрытую сторону Москвы и насладиться тайнами, которые она бережно хранит!

21 марта суббота
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
18 апреля суббота
19:00
Фотографии

Все выставки Москвы
