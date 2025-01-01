Спектакль-притча «Ночевала тучка золотая» Карагандинского русского театра на XXVII Фестивале русских театров «Встречи в России»

Карагандинский государственный русский драматический театр имени К.С. Станиславского (Республика Казахстан) представляет спектакль «Ночевала тучка золотая», основанный на повести советского писателя Анатолия Приставкина.

О спектакле

Это современная притча о прошлом, созданная на основе реальных событий, происходивших после депортации. В конце Второй мировой войны беспризорников из детдомов перевозили на Кавказ, и именно на этой исторической основе разворачивается сюжет спектакля.

Главные герои

Главными героями спектакля являются братья-близнецы Колька и Сашка Кузьмины. За свои одиннадцать лет они успевают прожить практически полноценную жизнь, взрослея, учась радоваться и обретая мудрость. Несмотря на глубину и трагичность темы, спектакль пронизан юмором. Даже в самые тяжёлые времена люди умели находить поводы для улыбки, особенно дети, которые всегда несут в себе внутренний свет.

Информация о создателях

Автором инсценировки и режиссером спектакля является Анна ТРОЯНОВА. Это её интерпретация классического произведения, которая открывает новые грани известной истории.

Фестиваль

Спектакль «Ночевала тучка золотая» будет представлен на XXVII Фестивале русских театров «Встречи в России». Это мероприятие собирает лучшие театральные коллективы, демонстрируя богатство русской театральной культуры и её современное прочтение.