Спектакль Ночь в театре, или Драматический водевиль

Ночь в театре, или Драматический водевиль
16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Ночь в театре: комедия о жизни и одиночестве

Приходилось ли вам бывать в театре ночью, когда на сцене приподняты кулисы, а неубранные декорации отбрасывают таинственные тени? Зрительный зал наполняется мистическим холодом и темнотой, создавая атмосферу ожидания и волшебства.

Встреча Светловидова и Никиты

Именно в такой обстановке встречаются комический актёр Светловидов и суфлёр Никита, два одиноких и уставших от жизни персонажа спектакля, основанного на пьесе А. П. Чехова «Лебединая песня». Эта короткая, но насыщенная пьеса открывает простор для творчества и глубокого осмысления.

Яркое актёрское исполнение

Зрители смогут насладиться впечатляющей игрой актёрского дуэта Сергея Барковского и Алексея Одинга. Их взаимодействие на сцене передаст весь спектр эмоций — от комедийных моментов до трогательных откровений. Каждый зритель станет свидетелем того, как волшебство театра способно дарить свет, радость и жизненные силы.

Мысли Чехова о искусстве

Как сказал сам автор пьесы, «где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней». Эти слова ярко подчеркивают суть спектакля, который вдохновляет и оставляет после себя глубокий след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обязательно заставит вас задуматься о жизни и её многогранности.

Наталья Архипова
Сергей Барковский
Алексей Одинг

