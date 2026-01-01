Интерактивное действие «Ночь в театре» в ТЮЗе им. Г. Кариева

Только один раз в месяц в театре оживают сказки! В этот поздний вечер каждый зритель сможет стать частью волшебной атмосферы и прикоснуться к таинственным историям. Интерактивное действие «Ночь в театре» подарит незабываемые впечатления и желание вернуться сюда снова.

Каждый участник получит возможность не только наблюдать за процессом, но и активно участвовать в нем, становясь главным героем сказки. Это уникальное событие позволяет создать особую связь между актерами и зрителями, делая вечер еще более запоминающимся.

Спектакль обеспечен синхронным переводом на русский язык, что делает его доступным для более широкой аудитории. Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!