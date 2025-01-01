Меню
Ночь в соборе! The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar
Киноафиша Ночь в соборе! The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar

Ночь в соборе! The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Магия музыки Эндрю Ллойд Уэббера

Судьба Эндрю Ллойд Уэббера, казалось, была предопределена с самого рождения. Его отец, Уильям, был известным органистом и композитором, а мать — пианисткой. Невозможно не заметить, что юный Эндрю с раннего возраста увлёкся театром. Этот синтез музыкального и театрального искусства впоследствии принес ему не только успех, но и сделает его одной из самых значимых персон в мире мюзикла как в Европе, так и за океаном.

Знаковые мюзиклы

На данный момент Эндрю Ллойд Уэббер написал тринадцать мюзиклов. Среди них самыми популярными считаются:

  • Иисус Христос - суперзвезда (1970)
  • Кошки (1981)
  • Призрак оперы (1986)

Музыка из этих произведений стала настоящей классикой и легендой. Знакомые арии и завораживающие образы известны всем ценителям жанра.

Приглашение на спектакль

Приглашаем вас окунуться в удивительную магию музыкальных произведений Эндрю Ллойд Уэббера и провести время с пользой и удовольствием. Не упустите возможность насладиться звуками, которые вдохновили миллионы!

Ноябрь
22 ноября суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
