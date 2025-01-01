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Ночь в Соборе. Моцарт. Реквием
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ночь в Соборе. Моцарт. Реквием

Ночь в Соборе. Моцарт. Реквием

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки и искусства: Микеланджело и Моцарт в одном концерте

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором переплетаются произведения двух величайших гениев человечества: Микеланджело Буонарроти и Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства, ведь оно объединяет в себе божественное вдохновение, которое движет творцами на протяжении веков.

Влияние на искусство и культуру

Сложно переоценить воздействие, которое Микеланджело и Моцарт оказали на души и мысли как своих современников, так и последующих поколений. Микеланджело, проживший почти всю эпоху Высокого Возрождения, оставил после себя не только шедевры скульптуры и живописи, но и глубокий след в архитектуре. В то время как Моцарт, чья жизнь оборвалась в молодом возрасте, подарил миру незабываемые музыкальные произведения, среди которых его знаменитый Реквием, по словам известного дирижёра Николауса Арнонкура, является глубоко личным и незавершённым творением.

Торжественная атмосфера

Этот вечер в старинном соборе не только погрузит вас в атмосферу музыки и искусства, но и подарит ощущения торжественности и света. Вы сможете насладиться мощью и страстью, с которыми эти выдающиеся художники творили, и ощутить, как их искусство продолжает жить и вдохновлять нас по сей день.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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