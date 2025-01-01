Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей

Музыкальная Прогулка по Парижу: «Ночь в Париже»

Приглашаем вас на уникальное событие — спектакль «Ночь в Париже», который подарит вам атмосферу романтики и шарма французской столицы. Эта нежная и трепетная программа перенесет вас в самый волшебный город на Земле, где вы сможете насладиться звучанием культовых песен на языке любви и страсти.

Программа

Вас ждут изысканные композиции из репертуара таких легенд, как Zaz, Эдит Пиаф и Ив Монтан. Нежные романтичные мелодии вдохновлены образами Монмартра, Елисейских полей и мерцанием Эйфелевой башни. Каждая песня рисует улочки старой Франции и окутывает духом любви и волнующих грёз.

Исполнители

Мария Суровцева — певица с мягким джазовым тембром, лауреат конкурсов «Рояль в джазе» и «Jazz birds». Её исполнение основано на традиционной джазовой школе.

— певица с мягким джазовым тембром, лауреат конкурсов «Рояль в джазе» и «Jazz birds». Её исполнение основано на традиционной джазовой школе. French Quartet — резиденты многих московских джазовых клубов, яркие представители современной импровизационной музыки: Вадим Харченко — гитара Ярослав Константинов — контрабас Дмитрий Сафонов — барабаны

— резиденты многих московских джазовых клубов, яркие представители современной импровизационной музыки:

Место Проведения

Событие пройдет в старинной усадьбе Ф. Прове-А. Калиш, настоящем произведении искусства в стиле «французского неоренессанса». Усадьба, построенная в 1895 году, пронизана атмосферой La Belle Époque и наполнена особым очарованием. Каждая деталь здесь создает неповторимую магию.

Экскурсия по Усадьбе

Для зрителей с билетами категории «А» за час до концерта будет проведена экскурсия по усадьбе. Вы сможете пройтись по историческим залам и узнать увлекательные факты о XIX веке.

Длительность Концерта

Концерт продлится один час пятнадцать минут. Обратите внимание, что за полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Дресс-Код

Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он подразумевает элегантный стиль — рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Обратите внимание, что несоответствие дресс-коду может ограничить ваш вход и привести к возврату средств за билет.

Возрастное Ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения мероприятия — от 12 лет.