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Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей
Билеты от 3800₽
Киноафиша Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей

Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Музыкальная Прогулка по Парижу: «Ночь в Париже»

Приглашаем вас на уникальное событие — спектакль «Ночь в Париже», который подарит вам атмосферу романтики и шарма французской столицы. Эта нежная и трепетная программа перенесет вас в самый волшебный город на Земле, где вы сможете насладиться звучанием культовых песен на языке любви и страсти.

Программа

Вас ждут изысканные композиции из репертуара таких легенд, как Zaz, Эдит Пиаф и Ив Монтан. Нежные романтичные мелодии вдохновлены образами Монмартра, Елисейских полей и мерцанием Эйфелевой башни. Каждая песня рисует улочки старой Франции и окутывает духом любви и волнующих грёз.

Исполнители

  • Мария Суровцева — певица с мягким джазовым тембром, лауреат конкурсов «Рояль в джазе» и «Jazz birds». Её исполнение основано на традиционной джазовой школе.
  • French Quartet — резиденты многих московских джазовых клубов, яркие представители современной импровизационной музыки:
    • Вадим Харченко — гитара
    • Ярослав Константинов — контрабас
    • Дмитрий Сафонов — барабаны

Место Проведения

Событие пройдет в старинной усадьбе Ф. Прове-А. Калиш, настоящем произведении искусства в стиле «французского неоренессанса». Усадьба, построенная в 1895 году, пронизана атмосферой La Belle Époque и наполнена особым очарованием. Каждая деталь здесь создает неповторимую магию.

Экскурсия по Усадьбе

Для зрителей с билетами категории «А» за час до концерта будет проведена экскурсия по усадьбе. Вы сможете пройтись по историческим залам и узнать увлекательные факты о XIX веке.

Длительность Концерта

Концерт продлится один час пятнадцать минут. Обратите внимание, что за полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Дресс-Код

Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он подразумевает элегантный стиль — рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Обратите внимание, что несоответствие дресс-коду может ограничить ваш вход и привести к возврату средств за билет.

Возрастное Ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения мероприятия — от 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
19:00 от 3800 ₽
12 сентября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 3800 ₽
21 сентября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
19:00 от 3800 ₽

Фотографии

Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей Ночь в Париже в сиянии тысячи свечей

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