Загадочная вечеринка в Особняке Серебрякова

Приглашаем вас на уникальное событие в таинственном Особняке Серебрякова, где вас встретит действительный статский советник Степан Серебряков. Он расскажет о тайнах светского общества начала XX века и погрузит вас в атмосферу мистики и спиритизма.

В программе - экскурсия по особняку и воздействие на зрителей особой гостьи, внучки той самой Графини, воспетой А. С. Пушкиным. Она проведет сеанс гадания, унаследованный по праву крови. Это будет вечер, полный волшебства и поиска ответов на жизненные вопросы.

Мы встретимся с известными гадалками оперной истории. Ульрика и Азучена, если вы искренне поверите, могут явиться вам в своем земном воплощении. Не упустите возможность спросить у них о своем будущем.

Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Мероприятие подходит для всех зрителей старше 12 лет.

Исполнители: артисты-резиденты Особняка Серебрякова.