Спектакль Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»

Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата» в Театре Шалом

В Ночь театра приглашаем зрителей отправиться в увлекательное путешествие в мир древнегреческой комедии. На этот раз мы представим читку-эскиз знаменитой пьесы Аристофана «Лисистрата». Несмотря на то что с момента её написания прошло уже 2435 лет, темы, поднятые в пьесе, остаются актуальными и сегодня.

Что вас ждет?

Пьеса «Лисистрата» рассказывает о женщинах, которые организуют мирную забастовку, отказываясь от интимных отношений с мужчинами до тех пор, пока продолжится война. Этот комедийный сюжет полон взрывного юмора, который, тем не менее, поднимает серьезные вопросы о мире и мире.

Обсуждение после читки

После читки-эскиза зрители смогут принять участие в публичном обсуждении. Это уникальная возможность поделиться своими впечатлениями, задать вопросы и узнать больше о значении пьесы и ее современном контексте.

Интересный факт

«Лисистрата» считается одной из самых смелых и прогрессивных комедий своего времени. Аристофан использовал её как средство критики военных конфликтов, что делает пьесу актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Мы ждем вас на «Ночи театров»!