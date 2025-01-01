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Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»
Билеты от 5500₽
Киноафиша Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»

Спектакль Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата»

Постановка
Шалом. Сцена на Новослободской 16+
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Ночь театров. Читка-эскиз пьесы Аристофана «Лисистрата» в Театре Шалом

В Ночь театра приглашаем зрителей отправиться в увлекательное путешествие в мир древнегреческой комедии. На этот раз мы представим читку-эскиз знаменитой пьесы Аристофана «Лисистрата». Несмотря на то что с момента её написания прошло уже 2435 лет, темы, поднятые в пьесе, остаются актуальными и сегодня.

Что вас ждет?

Пьеса «Лисистрата» рассказывает о женщинах, которые организуют мирную забастовку, отказываясь от интимных отношений с мужчинами до тех пор, пока продолжится война. Этот комедийный сюжет полон взрывного юмора, который, тем не менее, поднимает серьезные вопросы о мире и мире.

Обсуждение после читки

После читки-эскиза зрители смогут принять участие в публичном обсуждении. Это уникальная возможность поделиться своими впечатлениями, задать вопросы и узнать больше о значении пьесы и ее современном контексте.

Интересный факт

«Лисистрата» считается одной из самых смелых и прогрессивных комедий своего времени. Аристофан использовал её как средство критики военных конфликтов, что делает пьесу актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Мы ждем вас на «Ночи театров»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 5500 ₽
15 октября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 6500 ₽
25 октября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 6500 ₽

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