Ночь стендапа

Самый смешной стендап в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, где лучшие комики города подарят вам заряд положительных эмоций! На сцене выступят топовые резиденты Stand Up на ТНТ, а также дерзкие новички, о которых говорят все.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться живыми ростами и откровенными шутками, которые удачно попадают в цель. В уютном полумраке нашего зала вы ощутите атмосферу тепла и дружеского общения.

Комфортная обстановка

Мягкие диваны и столики у сцены создадут ощущение, что вы находитесь в гостях у друзей. Специально для вас мы подготовили авторские коктейли «для храбрости», которые помогут настроиться на волну юмора перед выходом на сцену.

Не пропустите!

Приходите, чтобы перенестись в мир остроумия и смеха. Событие станет отличным местом для встречи с друзьями и незабываемым способом провести вечер в Петербурге.