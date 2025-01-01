Меню
Ночь стендапа
Самый смешной стендап в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, где лучшие комики города подарят вам заряд положительных эмоций! На сцене выступят топовые резиденты Stand Up на ТНТ, а также дерзкие новички, о которых говорят все.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться живыми ростами и откровенными шутками, которые удачно попадают в цель. В уютном полумраке нашего зала вы ощутите атмосферу тепла и дружеского общения.

Комфортная обстановка

Мягкие диваны и столики у сцены создадут ощущение, что вы находитесь в гостях у друзей. Специально для вас мы подготовили авторские коктейли «для храбрости», которые помогут настроиться на волну юмора перед выходом на сцену.

Не пропустите!

Приходите, чтобы перенестись в мир остроумия и смеха. Событие станет отличным местом для встречи с друзьями и незабываемым способом провести вечер в Петербурге.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Ossi Санкт-Петербург, Некрасова, 39
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
16 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
24 октября в 20:00 Колизей
от 1600 ₽
АукцЫон
12+
Рок
АукцЫон
29 августа в 20:00 Aurora Concert Hall
от 2800 ₽
