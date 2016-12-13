Меню
Ночь Рока. Rocklike
Билеты от 750₽
Киноафиша Ночь Рока. Rocklike

Ночь Рока. Rocklike

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте

Вечеринка Rocklike в клубе «16 Тонн»

В клубе «16 Тонн» состоится зажигательная вечеринка Rocklike, где молодые музыканты исполнят известные мировые хиты и представят свои собственные композиции. Это отличная возможность насладиться рок-музыкой в атмосфере вечеринок.

Программа вечера

В программе — гитарные партии, мощные ударные и энергичные выступления. Гостям предложат услышать треки от культовых исполнителей, таких как Linkin Park, а также российских рок-групп, включая «Король и Шут». Это множество знакомых и любимых мелодий создадут заряд положительной энергии.

Кому понравится?

Вечеринка Rocklike — идеальный выбор для любителей рок-музыки и атмосферных концертов. Если вы хотите провести вечер под живую музыку, это событие не оставит вас равнодушными!

Купить билет на концерт Ночь Рока. Rocklike

Декабрь
Январь
Февраль
13 декабря суббота
23:30
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 750 ₽
4 января воскресенье
23:30
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 750 ₽
14 февраля суббота
23:30
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 750 ₽
22 февраля воскресенье
23:30
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 750 ₽

Фотографии

Ночь Рока. Rocklike

