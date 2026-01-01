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Ночь перед Рождеством
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Илья Живой
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Рождественская «быль-колядка» Римского-Корсакова в Мариинском театре

От Гоголя до сцены: магия рождественского обряда в опере

Что общего между оперой и древней колядкой? На этот вопрос попытался ответить Римский-Корсаков, создавая оперу «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Гоголя. Композитор назвал свою работу «былью-колядкой» и вплел в музыкальное полотно архаичные обрядовые напевы, представив на сцене яркую и шумную толпу колядовщиков и воплотив символичные образы божеств. Коляда и Овсень, древние славянские символы, как бы явились на императорской сцене, создавая атмосферу волшебства.

Возрожденный спектакль: новая жизнь классики

Мариинский театр представляет обновленную постановку «Ночи перед Рождеством». В версии 2008 года, дополненной новыми сценическими решениями, ожила не только Диканька, став многолюднее и колоритнее, но и сам обрядовый дух праздника. Спектакль сохранил ощущение домашнего уюта и тепла, создавая образ заснеженного украинского села, где каждый дом светится огоньками, а на пути зрителя ждут новые образы и яркие краски.

Режиссура, хореография и магия света

Илья Живой, постановщик танцев и режиссёр обновленной версии спектакля, внес в действие движения, объединяющие космические силы. В этой зимней сказке на сцене действуют не только люди, но и пограничные существа: колдуны, ведьмы, небесные светила во главе с Венерой. Настоящим открытием стала работа Глеба Фильштинского и Виктории Злотниковой, создавших световые решения, которые наполняют сцену насыщенными оттенками: от инфернально-красного до глубокого индиго. Хлопья снега, мерцающие галактики и небесные светила создают волшебную атмосферу, дополняя динамичные танцы.

Зрелище для всех поколений

Опера-сказка Римского-Корсакова – один из тех редких спектаклей, которые интересны зрителям всех возрастов. В «Ночи перед Рождеством» каждый найдет что-то своё: от колоритных образов до захватывающих сюжетных поворотов. С первых нот, передающих морозный холод, и до финального гимна Гоголю эта опера удивляет, веселит и трогает.

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством
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