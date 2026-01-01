Спектакль Ночь перед Рождеством

Спектакль по повести Гоголя

Ясная морозная ночь накануне Рождества — время чудес и исполнения самых невероятных желаний. Именно в такую ночь на хуторе начинают происходить удивительные события, превращающие обычную жизнь в волшебную сказку.

Колоритные и волшебные персонажи

В спектакле встретятся колоритные персонажи: кузнец Вакула отправится в Петербург на черте, чтобы добыть царские черевички для своей возлюбленной Оксаны. В это время хуторяне попадают в неожиданные переделки, а ведьма и черт плетут свои хитроумные заговоры. Но, как и полагается рождественской сказке, всё завершится счастливым финалом.

Атмосфера рождества

Спектакль наполнен ярким юмором, фантастическими приключениями и искренними чувствами, погружая зрителей в атмосферу настоящего рождественского чуда.