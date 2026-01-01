Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь перед Рождеством
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по повести Гоголя

Ясная морозная ночь накануне Рождества — время чудес и исполнения самых невероятных желаний. Именно в такую ночь на хуторе начинают происходить удивительные события, превращающие обычную жизнь в волшебную сказку.

Колоритные и волшебные персонажи

В спектакле встретятся колоритные персонажи: кузнец Вакула отправится в Петербург на черте, чтобы добыть царские черевички для своей возлюбленной Оксаны. В это время хуторяне попадают в неожиданные переделки, а ведьма и черт плетут свои хитроумные заговоры. Но, как и полагается рождественской сказке, всё завершится счастливым финалом.

Атмосфера рождества

Спектакль наполнен ярким юмором, фантастическими приключениями и искренними чувствами, погружая зрителей в атмосферу настоящего рождественского чуда.

Режиссер
Никита Бурлаков
В ролях
Александр Хвостов
Александр Кусков
Кристина Шкаброва
Денис Хайретдинов
Юлия Бутакова

Купить билет на спектакль Ночь перед Рождеством

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
12:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 1000 ₽
14:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Не боюсь, что люблю
16+
Драма Моноспектакль

Не боюсь, что люблю

22 августа в 18:00 Свердловский театр драмы
от 500 ₽
Спасти камер-юнкера Пушкина
16+
Моноспектакль

Спасти камер-юнкера Пушкина

27 сентября в 15:00 Театрон
от 600 ₽
Курица
18+
Комедия

Курица

20 августа в 19:00 Коляда-театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше