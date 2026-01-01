Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь перед Рождеством
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

6+
Режиссер Татьяна Завьялова
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя сказка: «Ночь перед Рождеством»

Скоро на сцене нашего театра состоится премьера спектакля «Ночь перед Рождеством». Эта удивительная рождественская история разворачивается в маленькой заснеженной деревеньке, где раздаются традиционные колядки. В центре сюжета - влюбленный кузнец Вакула, который ради своенравной красавицы Оксаны готов пойти на все, даже на сделку с хитрыми чертовками.

О чем спектакль?

Спектакль задает вопросы, на которые предстоит найти ответы зрителям:

  • Сможет ли кузнец растопить лед в глазах любимой?
  • Правда ли, что его мать - ведьма?
  • Захочется ли вам всем залом пуститься в пляс с героями этой сказки?

Режиссер и команда

Режиссером спектакля выступает Татьяна Завьялова, известная своими яркими постановками. Ее стиль отличается умением сочетать традиционные элементы с современными решениями.

Приглашаем на премьеру!

Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории, наполненной любовью и магией! Спектакль «Ночь перед Рождеством» станет прекрасным подарком для всей семьи в преддверии зимних праздников.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше