Новогодняя сказка: «Ночь перед Рождеством»

Скоро на сцене нашего театра состоится премьера спектакля «Ночь перед Рождеством». Эта удивительная рождественская история разворачивается в маленькой заснеженной деревеньке, где раздаются традиционные колядки. В центре сюжета - влюбленный кузнец Вакула, который ради своенравной красавицы Оксаны готов пойти на все, даже на сделку с хитрыми чертовками.

О чем спектакль?

Спектакль задает вопросы, на которые предстоит найти ответы зрителям:

Сможет ли кузнец растопить лед в глазах любимой?

Правда ли, что его мать - ведьма?

Захочется ли вам всем залом пуститься в пляс с героями этой сказки?

Режиссер и команда

Режиссером спектакля выступает Татьяна Завьялова, известная своими яркими постановками. Ее стиль отличается умением сочетать традиционные элементы с современными решениями.

Приглашаем на премьеру!

Не пропустите возможность стать частью этой волшебной истории, наполненной любовью и магией! Спектакль «Ночь перед Рождеством» станет прекрасным подарком для всей семьи в преддверии зимних праздников.