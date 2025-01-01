Спектакль Ночь перед Рождеством

Меню
Ночь перед Рождеством
6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Яркий интерактивный спектакль по Гоголю «Ночь перед Рождеством»

«Ночь перед Рождеством» — это интерактивный спектакль, основанный на классическом произведении Николая Гоголя. В центре сюжета — кузнец Вакула, который ради любви к гордой Оксане готов на подвиги, включая добычу царских черевичек. Этот захватывающий рассказ о верности и смелости заворожит как детей от 7 до 15 лет, так и их родителей.

Сюжет и персонажи

Кузнец Вакула, проявляя настоящую силу духа, решает завоевать сердце своей возлюбленной Оксаны. Его задача непроста — он стремится достать для нее черевички, которые носит сама царица. На помощь Вакуле приходят родные и близкие, готовые прийти на выручку ради любви. В спектакле также видно, с какими трудностями могут сталкиваться герои Гоголя на пути к счастью.

Спектакль для всей семьи

Спектакль уникален благодаря яркому оформлению и интерактивным элементам, что создает особую атмосферу. Зрители могут стать частью представления, активно взаимодействуя с артистами и сценой. Это делает «Ночь перед Рождеством» не только увлекательным, но и динамичным шоу, где скучать не придется!

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
6 января вторник
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽

Фотографии

