Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» в Театре Мимики и Жеста

Театр Мимики и Жеста, первый в мире стационарный профессиональный театр глухих актёров, представляет музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством», основанный на повести Н. В. Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это яркое и фантастическое представление, в котором смешаны юмор и современное прочтение классики, станет настоящим праздником как для детей, так и для взрослых.

Сюжет и главные герои

Спектакль перенесет зрителей в удивительный мир, где происходят настоящие чудеса. Главный герой, кузнец Вакула, попадает в сложную ситуацию, когда Черт крадет месяц. Вакула готов отважно оседлать Черта и отправиться к самой Царице за черевичками для своенравной красавицы Оксаны. В процессе разворачиваются забавные сюжеты, в том числе истории о любвеобильной вдове Солохе, которая не оставляет в покое своих поклонников.

«Ночь перед Рождеством» — это не только комедия, но и музыкальное представление, наполненное юмором, танцами и яркими костюмами. История о рождественских чудесах, знакомая каждому со школьной скамьи, будет интересна не только детям, но и взрослым. Спектакль обещает создать праздничную атмосферу, наполненную юмором и музыкой.

Создатели и исполнители

Адаптированный сценарий и режиссура принадлежат Юлии Чекмасовой, которая также ответственна за хореографию спектакля. Музыкальное сопровождение обеспечил композитор Андрей Занога, а художник-постановщик Анна Шмидт создала живописные декорации, которые погружают зрителей в атмосферу волшебства.

Среди исполнителей - Сергей Родин в роли Николая Васильевича Гоголя и Дьяка, Максим Тиунов в образе Черта, Светлана Вакуленко - Солоха, Алена Молоснова - Оксана и Вадим Николаев - Вакула. Каждый персонаж добавляет свою изюминку в общую картину спектакля.

Приглашение на спектакль

Не упустите возможность провести вечер в кругу семьи и насладиться этим волшебным представлением. «Ночь перед Рождеством» станет ярким началом праздничного сезона в преддверии Рождества. Убедитесь, что вы посетите этот спектакль и погрузитесь в атмосферу радости и чудес!