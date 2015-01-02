Меню
Ночь перед Рождеством
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Рождественская фантасмагория на сцене

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет к просмотру школьникам спектакль, который является поистине волшебным событием. Сочетание рождественской фантасмагории и эксцентрической сказки делает эту историю любимой читателями всех поколений на протяжении более полутора столетий.

Сюжет

Сюжет повести прост и незамысловат. Главный герой, Вакула, влюблен в Оксану, свою возлюбленную. Оксана требует в подарок на Рождество черевички, которые носит сама императрица. Лишь когда Вакула сможет вручить ей эти туфельки, она согласится стать его женой. В поисках решения своей проблемы Вакула обращается к черту, который обещает помочь ему достать туфельки. Но времени до Рождества остается совсем немного...

Команда творцов

Автор либретто Евгений Муравьев и композитор Егор Шашин сработались на отлично. Их совместное творчество стало любимым у дзержинского зрителя с момента премьеры детского мюзикла «Кот в сапогах». В новом представлении они наполнили спектакль веселыми и запоминающимися музыкальными номерами, что превращает его в яркое музыкальное шоу.

Зачем смотреть?

Не упустите возможность насладиться этой удивительной интерпретацией классической истории. Спектакль обещает незабываемые впечатления для зрителей всех возрастов.

Режиссер
Андрей Подскребкин
В ролях
Иван Никулин
Мария Шиманская
Екатерина Максименко
Игорь Тaрасов
Татьяна Орлова

Купить билет на спектакль Ночь перед Рождеством

Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽
16:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽

