Музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством»

Новый красочный, полный искрометного юмора музыкальный спектакль станет великолепным подарком зрителям нашего творческого объединения. На сцене развернется колдовская метель, в которой черти с ведьмами и влюбленные пары весело заигрывают друг с другом. Такой мир мы увидим благодаря талантливому режиссеру Николаю Панину.

Волшебная атмосфера гоголевской мистерии

Спектакль предлагает зрителям окунуться в волшебную атмосферу неповторимой гоголевской мистерии. В программе — певучие и озорные старинные колядки в исполнении солистов Музыкального театра и казачьего ансамбля «Криница». Это отличная возможность насладиться знакомыми персонажами чудесной рождественской сказки.

Образовательная цель спектакля

Помимо художественной составляющей, режиссер поставил перед собой еще одну важную задачу — познакомить школьников с классикой русской литературы в доступной форме. Все диалоги и сольные реплики будут дополнены обрядовыми номерами и самобытными народными песнями, что сделает спектакль не только развлекательным, но и образовательным.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и погрузиться в мир волшебства и праздника!