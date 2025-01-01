Ночь перед Рождеством. Антон Шагин и Оркестр Осипова

Моноспектакль Антона Шагина по Н. В. Гоголю

Звезда театра «Ленком», популярный актер Антон Шагин, воплотивший на экране разнообразные образы – от вора-рецидивиста до студента и члена революционного кружка, представляет моноспектакль по знаменитому произведению Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством». В этом произведении гармонично переплетаются народный колорит, мистика, юмор и вера в чудеса, что придает ему невероятную магнетичность.

Гоголевская атмосфера с оркестром народных инструментов

Талантливое игровое чтение Антона Шагина в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова погрузит зрителей в волшебную атмосферу гоголевской «Ночи перед Рождеством». Эта встреча с мистикой и реальностью заставит поверить в чудо, силу любви и в то, что можно одолеть даже черта, если знать, как с ним вести себя.

Индивидуальный подход к каждому персонажу

Антон Шагин тщательно подходит к каждому из персонажей и отличается неповторимым стилем исполнения – обыденность ему не свойственна. Этот моноспектакль раскроет все грани таланта актера, который является выпускником Школы-студии МХАТ и долгое время работал в Театре «Ленком».

Творческий путь Антона Шагина

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Антон Шагин уже успел удивить зрителей зрелой актерской игрой. Он удостоен множества наград, включая премию за роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», «Хрустальную Турандот» за главную роль в спектакле «Пер Гюнт» и молодежную премию «Триумф». В кино его можно было увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Тиски», «Стиляги», «Яма», «Анка с Молдаванки», а также в фильме К. Худякова «Хождение по мукам» и «Северный ветер» Р. Литвиновой.

Признание и достижения

В 2017 году Антон Шагин получил Премию президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».

Спектакль проходит в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова

Дирижер – Евгений Волчков