Премьера спектакля по мотивам одноименного романа Ф. Скотта Фицджеральда.

Этот спектакль рассказывает о режущей душу нежности и страстной любви, вспыхивающей как мимолетный звездопад на ночном небосклоне — стремительный и желанный.

Рефлексия и поиск смысла

«Ночь нежна» — это мучительная и сладостная рефлексия о поиске смысла, о жажде азарта и неуемной одержимости обладать. Каждый герой передает историю через свою уникальную призму, сбивая зрителя с толку и одновременно даруя надежду, что все происходящее — лишь фантазия или преувеличение.

Вечные вопросы

Спектакль задает вопрос: как прожить жизнь, не запятнав себя? Это история о сильных духом людях и об их тайных слабостях. О ночи, где всегда зажигаются звезды.