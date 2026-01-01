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Ночь нежна
Киноафиша Ночь нежна

Спектакль Ночь нежна

16+
Режиссер Екатерина Половцева
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля по мотивам одноименного романа Ф. Скотта Фицджеральда.

Этот спектакль рассказывает о режущей душу нежности и страстной любви, вспыхивающей как мимолетный звездопад на ночном небосклоне — стремительный и желанный.

Рефлексия и поиск смысла

«Ночь нежна» — это мучительная и сладостная рефлексия о поиске смысла, о жажде азарта и неуемной одержимости обладать. Каждый герой передает историю через свою уникальную призму, сбивая зрителя с толку и одновременно даруя надежду, что все происходящее — лишь фантазия или преувеличение.

Вечные вопросы

Спектакль задает вопрос: как прожить жизнь, не запятнав себя? Это история о сильных духом людях и об их тайных слабостях. О ночи, где всегда зажигаются звезды.

 

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