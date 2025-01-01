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Ночь нежна
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Спектакль Ночь нежна

Спектакль Сергея Проханова по роману Фицджеральда
Постановка
Театр на Малой Ордынке 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Мелодрама по роману Ф. С. Фицджеральда

Этот спектакль основан на знаменитом романе Ф. С. Фицджеральда, который рассказывает о любви, страсти и терзаниях человеческой души. История психиатра Дика, его жены Николь и молодой звезды Розмэри захватывает зрителя с первых минут. В центре сюжета — отношения Дика с Розмэри, которая становится объектом его страсти, несмотря на его глубокие внутренние противоречия.

Любовь и страсть

Сложные, переплетенные чувства между героями создают не только драму, но и поднимают важные вопросы о человеческой природе и отношении к любви. Дик мог бы иметь все, но он теряет все, сталкиваясь с внутренними демонами и неспособностью контролировать свою жизнь.

Человеческие терзания

История о человеке, который разрушил свою жизнь, воплощает вечные терзания души. Спектакль проникает в глубины человеческой психологии, обнажая внутренние противоречия, которые многие из нас предпочли бы скрыть.

Чувственная постановка

Постановка полна эмоций, чувственности и сложных характеров, что делает ее не только визуально завораживающей, но и философски насыщенной.

 

Режиссер
Сергей Проханов
В ролях
Сергей Варчук
Максим Щеголев
Янина Студилина
Михаил Бабичев
Олег Чудницов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽
26 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Ночь нежна Ночь нежна Ночь нежна Ночь нежна Ночь нежна

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