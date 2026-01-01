Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь нежна
Киноафиша Ночь нежна

Спектакль Ночь нежна

Постановка
Свердловский театр драмы 18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+

О спектакле

«Ночь нежна»: история любви по мотивам одноименного романа Ф. С. Фицджеральда

Свердловский академический театр драмы готов представить свою новую премьеру. В центре сюжета — молодой американский психотерапевт, только что демобилизовавшийся после Первой мировой войны. Он приезжает в Швейцарию и начинает работать в частной клинике.

Эпоха перемен

На европейской сцене разворачиваются бурные двадцатые — время джаза, новых надежд и любви. В скором времени герой спектакля найдёт свою возлюбленную — дочь американского миллионера, и начнёт успешную карьеру. Однако жизнь не так проста, как кажется.

Актерский состав

В зрительских креслах вас будут радовать талантливые исполнители:

  • Александр Хворов
  • Татьяна Малинникова
  • Дмитрий Михайлов
  • Екатерина Остапенко
  • Иван Виненков
  • Юлия Костина
  • Василий Бичев
  • Игорь Кожевин

Цитата из спектакля

«Мы очень счастливы, но как-то не задумываемся об этом. Мы вечно настроены на что-то более печальное, чем бывает на самом деле.» — Зельда Фицджеральд.

 

Купить билет на спектакль Ночь нежна

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 1000 ₽
12 апреля воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Переполох в кондитерской
6+
Музыка Детский
Переполох в кондитерской
18 апреля в 12:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Ханума
12+
Комедия
Ханума
14 апреля в 18:30 Свердловский театр драмы
от 400 ₽
0+
Кукольный Детский
Заяц-хвастун и волшебная пуговка
19 апреля в 14:00 Максим-холл
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше