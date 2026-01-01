Спектакль Ночь нежна

«Ночь нежна»: история любви по мотивам одноименного романа Ф. С. Фицджеральда

Свердловский академический театр драмы готов представить свою новую премьеру. В центре сюжета — молодой американский психотерапевт, только что демобилизовавшийся после Первой мировой войны. Он приезжает в Швейцарию и начинает работать в частной клинике.

Эпоха перемен

На европейской сцене разворачиваются бурные двадцатые — время джаза, новых надежд и любви. В скором времени герой спектакля найдёт свою возлюбленную — дочь американского миллионера, и начнёт успешную карьеру. Однако жизнь не так проста, как кажется.

Актерский состав

В зрительских креслах вас будут радовать талантливые исполнители:

Александр Хворов

Татьяна Малинникова

Дмитрий Михайлов

Екатерина Остапенко

Иван Виненков

Юлия Костина

Василий Бичев

Игорь Кожевин

Цитата из спектакля

«Мы очень счастливы, но как-то не задумываемся об этом. Мы вечно настроены на что-то более печальное, чем бывает на самом деле.» — Зельда Фицджеральд.