Ночь. Jagger. Танцы. С кавер-группой Вишневый заряд

Вечеринка в клубе Jagger. Танцы с кавер-группой Вишнёвый заряд!

Готовьтесь к уникальному мероприятию, которое обеспечит вам заряд бодрости и веселья. «Ночь. Jagger. Танцы с кавер-группой Вишнёвый заряд!» — это приглашение окунуться в атмосферу клубной жизни, где зазвучит живая электронная музыка и танцы будут продолжаться до утра.

Неизменное веселье и дикие ритмы

Если вам хочется освободиться от накопившихся эмоций, вам сюда! Этот вечер подарит вам безудержное веселье, дикие танцы и необычные аранжировки любимых хитов. В компании кавер-группы Вишнёвый заряд вы сможете зарядиться позитивом и отвлечься от повседневной рутины.

Знакомьтесь с Вишнёвым зарядом

Вишнёвый заряд — одна из самых ярких групп Санкт-Петербурга, которая завоевала любовь публики за счет своих мега хитов и уникального звучания. Их музыка — это сочетание танцевальных направлений и искренних эмоций, что делает каждое выступление поистине незабываемым.

Танцы до рассвета

В этот вечер ритмы танцевальной музыки будут поддерживать наши талантливые диджеи NORDVAL и NICKOLAS. Они создадут атмосферу, в которой веселье и танцы не прекратятся до самого утра!

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного события и зарядиться энергией на долгое время вперед!