Ночь. Jagger. Танцы с CityFunk
Ночь. Jagger. Танцы с CityFunk

Ночь. Jagger. Танцы с CityFunk

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка в клубе Jagger с CityFunk

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку в клубе JAGGER! Это событие станет настоящим праздником для любителей электронной музыки.

О мероприятии

Организаторами вечера выступает команда клуба JAGGER, известная своими необычными вечеринками и безупречным качеством звука. Атмосфера здесь уникальная, а каждый событие превращается в яркое музыкальное приключение.

Что вас ждет

На вечеринке Ночь. JAGGER. Танцы с CityFunk вы сможете насладиться живыми выступлениями талантливых диджеев. CityFunk добавит особую энергетику, которая заставит вас танцевать всю ночь напролет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Для кого это мероприятие

Вечеринка будет интересна всем любителям электронной музыки и ночных танцевальных вечеринок. Если вы ищете место, где можно зарядиться позитивом и ощутить настоящий дух клубной культуры, это событие для вас.

Присоединяйтесь к нам, и давайте танцевать вместе под звуки электронной музыки!

Декабрь
20 декабря суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

