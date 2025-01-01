Меню
Ночь. Jagger. 2000-е!
Ночь. Jagger. 2000-е!

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка в клубе Jagger: музыка 2000-х в живом исполнении

Клуб Jagger превращается в настоящую машину времени! На вечеринке, посвященной музыке 2000-х, гости услышат более 25 хитов в живом исполнении от группы Laav, создавшей трибьют легендарной группе Linkin Park.

Энергия и драйв любимых хитов

Под звуки DJ Olsy&Roxy, которые будут поддерживать атмосферу между сетами, вы сможете насладиться настоящим роком и танцевальными ритмами. В программе вечеринки — мощные треки таких групп, как Papa Roach, Linkin Park и The Prodigy, а также громкий саунд Three Days Grace, 30 Seconds to Mars и Guano Apes.

Культовые песни девушек 2000-х

Не обойдут вниманием и культовые песни Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna и P!nk, а также риффы Blink-182, Rammstein и Limp Bizkit. Если вы любите альтернативный рок и тяжелую музыку, это мероприятие станет настоящим событием вашей осени.

Неповторимая атмосфера

Этой ночью вернитесь в эпоху, когда музыка была громче, а эмоции ярче — наполнившие танцполы миром безумного веселья. Закачивайте свои любимые треки в iPod, а клипы по MTV уже не будут только в воспоминаниях. Ожидайте максимум рока и энергии!

Как подготовиться к вечеринке

Не забудьте про dress code: glam rock, grunge и стиль 2000-х. Готовьтесь к громкому и зажигательному вечеру, где энергия и веселье преобладают. Будет жарко, не упустите возможность отпраздновать лучшие моменты рок-музыки!

Январь
24 января суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

