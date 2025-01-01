Спектакль Ночь искусств в Молодежном театре

Ночь искусств в Санкт-Петербурге

3 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. В этом году она состоится под девизом «В единстве культур – сила народа».

В праздничной концертной программе Молодежный театр объединит различные жанры и произведения, демонстрируя богатство и своеобразие поэтического и песенного искусства — классического и современного.

Программа вечера

Первое отделение концерта начнется с фантазии по поэме А.С. Пушкина «Цыганы». Зрители услышат композицию «Цыганы шумною толпой…» в исполнении артистов Молодежного театра. Эта программа наполнена цыганскими песнями и романсами, жаркой страстью, поединками, а также нежными и заводными напевами. Не обойдется и без хорошо знакомых пушкинских строк.

Поэма рассказывает о кратковременной любви цыганки Земфиры и плененного ее красотой Алеко — представителей разных миров. Артисты Молодежного театра, дополняя стихотворный текст народной и современной музыкой, танцевальными и пластическими номерами, помогут зрителям глубже почувствовать трагическое несходство главных героев, обреченных на скорую гибель.

В программе прозвучат песни С. Патраманского на стихи А. Пушкина, а также сербские, венгерские и цыганские народные мелодии.

Завершение вечера

Вторую часть концерта продолжит музыкальная программа в исполнении пятых «спиваков» — артистов стажерской группы театра, недавних выпускников мастерской народного артиста России Семена Спивака из РГИСИ. В их репертуаре найдутся народные песни, романсы, композиции современных авторов, а также стихи собственного сочинения.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русской культуры и искусства в эту незабываемую« Ночь искусств»!