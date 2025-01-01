Меню
Ночь Bass & Drum and Bass музыки
Билеты от 600₽
Ночь Bass & Drum and Bass музыки

Ночь Bass & Drum and Bass музыки

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Завершение Летнего Сезона с Bass & Drum and Bass Музыкой

23 августа в клубе «16 Тонн» состоится знаковое событие — вечеринка в стиле Bass & Drum and Bass. Это яркое шоу завершит летний сезон и подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир современных звуков электронной музыки.

Кто выступит на вечеринке?

На сцене клуба соберутся самые выдающиеся представители жанра. Вас ждет выступление следующих артистов:

  • Basotdel — известный своими энергичными сетами и уникальным стилем;
  • L3K7A — мастер создания глубоких и атмосферных звуков;
  • S-70 — яркий представитель Drum and Bass сцены;
  • BND — восходящая звезда, собирающая аншлаги на своих концертах;
  • OFSHIM — талантливый диджей, уже успевший завоевать сердца многих меломанов.

Интересные факты

Клуб «16 Тонн» стал известен своими эксклюзивными мероприятиями и незабываемой атмосферой. Зрители могут насладиться не только качественной музыкой, но и комфортным пространством для общения и отдыха.

Не упустите возможность

Это уникальное событие соберет под одной крышей настоящих ценителей Bass и Drum and Bass музыки. Приходите, чтобы насладиться энергией и магией живого выступления. Заканчивайте лето по-настоящему ярко!

23 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:30 от 600 ₽

