Ночь Bass & Drum and Bass музыки

23 августа в клубе «16 Тонн» состоится знаковое событие — вечеринка в стиле Bass & Drum and Bass. Это яркое шоу завершит летний сезон и подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир современных звуков электронной музыки.
На сцене клуба соберутся самые выдающиеся представители жанра. Вас ждет выступление следующих артистов:
Клуб «16 Тонн» стал известен своими эксклюзивными мероприятиями и незабываемой атмосферой. Зрители могут насладиться не только качественной музыкой, но и комфортным пространством для общения и отдыха.
Это уникальное событие соберет под одной крышей настоящих ценителей Bass и Drum and Bass музыки. Приходите, чтобы насладиться энергией и магией живого выступления. Заканчивайте лето по-настоящему ярко!