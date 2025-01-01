Ночь Bass & Drum and Bass музыки

Завершение Летнего Сезона с Bass & Drum and Bass Музыкой

23 августа в клубе «16 Тонн» состоится знаковое событие — вечеринка в стиле Bass & Drum and Bass. Это яркое шоу завершит летний сезон и подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир современных звуков электронной музыки.

Кто выступит на вечеринке?

На сцене клуба соберутся самые выдающиеся представители жанра. Вас ждет выступление следующих артистов:

Basotdel — известный своими энергичными сетами и уникальным стилем;

— известный своими энергичными сетами и уникальным стилем; L3K7A — мастер создания глубоких и атмосферных звуков;

— мастер создания глубоких и атмосферных звуков; S-70 — яркий представитель Drum and Bass сцены;

— яркий представитель Drum and Bass сцены; BND — восходящая звезда, собирающая аншлаги на своих концертах;

— восходящая звезда, собирающая аншлаги на своих концертах; OFSHIM — талантливый диджей, уже успевший завоевать сердца многих меломанов.

Интересные факты

Клуб «16 Тонн» стал известен своими эксклюзивными мероприятиями и незабываемой атмосферой. Зрители могут насладиться не только качественной музыкой, но и комфортным пространством для общения и отдыха.

Не упустите возможность

Это уникальное событие соберет под одной крышей настоящих ценителей Bass и Drum and Bass музыки. Приходите, чтобы насладиться энергией и магией живого выступления. Заканчивайте лето по-настоящему ярко!