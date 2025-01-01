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Билеты от 700₽
Киноафиша Ночь Bass & Drum and Bass музыки

Ночь Bass & Drum and Bass музыки

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечеринка Bass & Drum and Bass в клубе «16 Тонн»

28 июня в клубе «16 Тонн» состоится незабываемая вечеринка, посвященная Bass и Drum and Bass музыке. Это событие обещает стать ярким событием для всех любителей электронной музыки!

Выступления известных артистов

На сцене клуба выступят такие выдающиеся исполнители, как:

  • Eleazer
  • S-70
  • FIIIR
  • BND
  • Asap Arkan
  • Basotdel

Каждый из этих артистов привнесет свою уникальную энергию и стиль, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Почему стоит посетить?

Это событие объединит самых ярких представителей современной электронной сцены. Если вы хотите погрузиться в мир динамичных ритмов и незабываемых мелодий, то не пропустите эту вечеринку!

Приходите, чтобы насладиться живым выступлением и атмосферой, которую создадут талантливые музыканты и DJ. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
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