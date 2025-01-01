Ночь Bass & Drum and Bass музыки

Вечеринка Bass & Drum and Bass в клубе «16 Тонн»

28 июня в клубе «16 Тонн» состоится незабываемая вечеринка, посвященная Bass и Drum and Bass музыке. Это событие обещает стать ярким событием для всех любителей электронной музыки!

Выступления известных артистов

На сцене клуба выступят такие выдающиеся исполнители, как:

Eleazer

S-70

FIIIR

BND

Asap Arkan

Basotdel

Каждый из этих артистов привнесет свою уникальную энергию и стиль, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Почему стоит посетить?

Это событие объединит самых ярких представителей современной электронной сцены. Если вы хотите погрузиться в мир динамичных ритмов и незабываемых мелодий, то не пропустите эту вечеринку!

Приходите, чтобы насладиться живым выступлением и атмосферой, которую создадут талантливые музыканты и DJ. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!