Спектакль Н.Носов. Веселые рассказы

Концертная программа от автора «Приключений Незнайки»

Николай Носов: путь от мечты о скрипке к литературному успеху

В детстве писатель Николай Носов мечтал о карьере скрипача, вдохновленный выступлениями своего отца — эстрадного артиста. Однако увлечение музыкой быстро сменилось, и после окончания Великой Отечественной войны Носов начал профессионально заниматься литературой, став одним из самых любимых детских писателей.

«Весёлые рассказы»

Приглашаем вас на концертную программу для детей «Весёлые рассказы» от автора знаменитых «Приключений Незнайки». В программу включены такие известные рассказы, как «Телефон» и «Мишкина каша». Эти весёлые истории подарят хорошее настроение и детям, и их родителям, бабушкам и дедушкам!

Для зрителей всех возрастов

Программа обещает быть увлекательной для всей семьи! Обратите внимание: дети до 12 лет смогут посетить спектакль только в сопровождении взрослых.