Нәни куллар / Маленькие ручки / Мастер-класс для детей
6+
О выставке

«Маленькие ручки» – мастер-класс по рисованию и декоративно-прикладному искусству для детей

Приглашаем юных творцов на удивительное занятие, где каждый сможет выразить свои эмоции и фантазии через творчество. В мастер-классе «Маленькие ручки» участники познакомятся с различными техниками изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, развивая мелкую моторику, воображение и чувство вкуса.

Тема занятия

На следующем занятии участники создадут елочные украшения своими руками. В процессе работы ребята освоят навыки аккуратного вырезания, клеения и оформления композиций. Используемые материалы включают фоамиран, стразы, шерстяные нитки, ножницы и клей, что позволит детям экспериментировать с сочетанием различных фактур.

Атмосфера творчества

Мы создадим тёплую и вдохновляющую атмосферу, где каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал и порадовать себя и близких уникальными изделиями.

Полезная информация

Продолжительность мастер-класса составляет 1 час 20 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы комфортно и безопасно проводить время в творческом процессе!

Ждем вас на занятии «Маленькие ручки»!

Январь
11 января воскресенье
13:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

