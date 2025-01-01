НЛО-фест от Medio Modo в Москве: откройте загадки внеземной жизни!

Приглашаем вас на уникальный НЛО-фест, организованный командой Medio Modo в Москве! На этом фестивале мы погрузимся в мир инопланетных существ и их возможных визитов к нам. Инопланетяне, загадочные явления и философские вопросы о существовании жизни за пределами Земли сопровождают человечество с тех пор, как мы начали развивать технический прогресс. Что это: реализация нашей потребности в религиозности, ошибки восприятия или другая, неизведанная реальность?

На фестивале выступят известные эксперты, которые представят свои взгляды на разнообразные аспекты этой темы с научной и культурной точек зрения.

О чем расскажут наши лекторы?

Владимир Сурдин: «НЛО: загадки и разгадки»

Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук и астроном, расскажет об увлекательных нюансах уфологии. По его мнению, среди околонаучных теорий уфология является наименее вредной, ведь она побуждает людей наблюдать за редкими небесными явлениями. Однако увлечение НЛО требует критического подхода и понимания основ астрономии, физики атмосферы и аэрокосмической техники.

Алихан Алиев: «Почему мы верим в НЛО?»

Психолог Алихан Алиев представит свою лекцию, в которой исследует магическое мышление и когнитивные искажения, влияющие на восприятие НЛО. Он заострит внимание на том, как защитники теории о внеземных цивилизациях формируют свои убеждения. В программе:

Введение в магическое мышление;

Обзор популярных психологических исследований;

Размышления о причинах и следствиях.

Никита Исанов: «Зелёные человечки. Придуманная история»

Историк Никита Исанов погрузит нас в тайны зелёных человечков: от первых упоминаний до удивительных историй о встречах с инопланетянами. Мы узнаем, как человечество объясняло непознанное на протяжении веков, какие странные явления фиксировались и где возникли истории о летающих тарелках. Каковы были ключевые события, такие как загадочные инциденты в Петрозаводске и Воронеже, и как они связаны с инопланетянами?

О лекторах

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга и преподаватель физического факультета МГУ.

Алихан Алиев — психолог, автор подкаста о когнитивных искажениях «Миражи».

Никита Исанов — историк и автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

Покупка билетов

Билеты доступны как для живого посещения, так и для онлайн-трансляции. Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир НЛО!

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение: 6+