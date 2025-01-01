Меню
НЛО-фест от Medio Modo в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на НЛО-фест, который пройдет в Санкт-Петербурге! Этот фестиваль даст уникальную возможность взглянуть на загадочный мир инопланетной жизни с научной и культурной точек зрения. Уфология, зеленые человечки и визиты инопланетян - все это волновало человечество с начала технического прогресса. Что же такое НЛО? Это реализация нашей потребности в религиозности, ошибки нашего восприятия или реальность?

Что вас ждет на фестивале?

На НЛО-фесте выступят три эксперта, которые раскроют тему инопланетной жизни со своих уникальных ракурсов:

  • Владимир Сурдин: «НЛО: загадки и разгадки».
  • Алихан Алиев: «Почему мы верим в НЛО?».
  • Никита Исанов: «Зелёные человечки. Придуманная история».

Лекции фестиваля

Владимир Сурдин: «НЛО: загадки и разгадки»

В своей лекции Владимир Сурдин расскажет, почему уфология считается наименее вредным заблуждением среди околонаучных теорий. Основываясь на реальных возможностях контакта с внеземными цивилизациями, он объяснит, как важно разбираться в астрономии и физике атмосферы, чтобы не упустить шанс увидеть НЛО.

Алихан Алиев: «Почему мы верим в НЛО?»

Алихан Алиев исследует корни веры в НЛО через призму психологии. Откуда берутся защитники НЛО? Кто рассказывает о похищениях инопланетянами? В лекции будет рассмотрено магическое мышление и когнитивные искажения, влияющие на наше восприятие. Вас ждут интересные исследования и размышления о причинах и следствиях.

Никита Исанов: «Зелёные человечки. Придуманная история»

Никита Исанов поведает о том, как возникла история о зеленых человечках и когда впервые появились летающие тарелки. Его лекция затронет темы наблюдений за небесными явлениями в прошлом и расскажет о загадочных событиях, таких как наблюдения в Петрозаводске и Воронеже.

О лекторах

  • Владимир Сурдин: кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».
  • Алихан Алиев: психолог, автор подкаста о когнитивных искажениях «Миражи».
  • Никита Исанов: историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

Возрастные ограничения

Фестиваль имеет возрастное ограничение: 6+

Купить билет на выставка НЛО-фест

Ноябрь
16 ноября воскресенье
18:00
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
от 1700 ₽

