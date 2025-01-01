Приглашаем вас на НЛО-фест, который пройдет в Санкт-Петербурге! Этот фестиваль даст уникальную возможность взглянуть на загадочный мир инопланетной жизни с научной и культурной точек зрения. Уфология, зеленые человечки и визиты инопланетян - все это волновало человечество с начала технического прогресса. Что же такое НЛО? Это реализация нашей потребности в религиозности, ошибки нашего восприятия или реальность?
На НЛО-фесте выступят три эксперта, которые раскроют тему инопланетной жизни со своих уникальных ракурсов:
В своей лекции Владимир Сурдин расскажет, почему уфология считается наименее вредным заблуждением среди околонаучных теорий. Основываясь на реальных возможностях контакта с внеземными цивилизациями, он объяснит, как важно разбираться в астрономии и физике атмосферы, чтобы не упустить шанс увидеть НЛО.
Алихан Алиев исследует корни веры в НЛО через призму психологии. Откуда берутся защитники НЛО? Кто рассказывает о похищениях инопланетянами? В лекции будет рассмотрено магическое мышление и когнитивные искажения, влияющие на наше восприятие. Вас ждут интересные исследования и размышления о причинах и следствиях.
Никита Исанов поведает о том, как возникла история о зеленых человечках и когда впервые появились летающие тарелки. Его лекция затронет темы наблюдений за небесными явлениями в прошлом и расскажет о загадочных событиях, таких как наблюдения в Петрозаводске и Воронеже.
Фестиваль имеет возрастное ограничение: 6+