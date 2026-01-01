Нижний интернет

Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Забавные видео на сцене: новое шоу от комиков

Приглашаем вас на увлекательное шоу, где известные комики представят свои самые любимые вертикальные видео из глубин интернета. На протяжении вечера они раскроют секреты, скрытые в этих забавных роликах, и поделятся своим мнением о них.

Обсуждение и смех

В рамках шоу комики будут не только обсуждать видео, но и анализировать, что делает их столь привлекательными. Почему конкретные ролики вызывают смех? Как они влияют на общее восприятие юмора в современном обществе? Вы сможете услышать уникальные мнения и интерпретации, которые добавят новое измерение к знакомым видео.

Атмосфера вечеринки

Шоу обещает стать весёлым и непринужденным вечером, наполненным искромётными шутками и живыми обсуждениями. Это отличная возможность не только насладиться качественным юмором, но и пообщаться с другими зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события, где смех и веселье будут на первом месте!

В других городах
Март
15 марта воскресенье
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 500 ₽

