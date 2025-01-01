Лекция об искусстве Нижнего Новгорода в Заповедных кварталах

Самые лестные слова о Нижнем Новгороде, прозвучавшие из уст знаменитого художника Ильи Repina, известны многим: он называл наш город «царственно поставленным». Но Репин не был единственным художником, который находил вдохновение в прекрасных панорамах и уникальной атмосфере Нижнего. О других известных живописцах, посетивших этот город, и причинах их приездов расскажет искусствовед Антон Марцев.

Темы лекции

На лекции вы узнаете о:

Истории визитов известных художников в Нижний Новгород;

Их вдохновении и созданных произведениях;

Влиянии города на развитие русского искусства.

Детали мероприятия

Лекция состоится в уютном помещении, где каждый сможет комфортно расположиться и погрузиться в мир искусства. Не упустите возможность увидеть Нижний глазами известных мастеров!