Самые лестные слова о Нижнем Новгороде, прозвучавшие из уст знаменитого художника Ильи Repina, известны многим: он называл наш город «царственно поставленным». Но Репин не был единственным художником, который находил вдохновение в прекрасных панорамах и уникальной атмосфере Нижнего. О других известных живописцах, посетивших этот город, и причинах их приездов расскажет искусствовед Антон Марцев.
На лекции вы узнаете о:
Лекция состоится в уютном помещении, где каждый сможет комфортно расположиться и погрузиться в мир искусства. Не упустите возможность увидеть Нижний глазами известных мастеров!