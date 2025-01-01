Спектакль «Нижневартовск. Нефтяное сердце» в Театре «Глобус»

XVI Международный Рождественский фестиваль искусств представит спектакль Нижневартовского театра юного зрителя «Нижневартовск. Нефтяное сердце». Это уникальное театральное событие, которое расскажет о загадках нефти и значимых моментах в истории Нижневартовска.

История города через призму театра

Спектакль «Нижневартовск. Нефтяное сердце» – это захватывающее путешествие в историю, полное удивительных событий и встреч с героями, чьи поступки оставили неизгладимый след в становлении и развитии Самотлора. С помощью живописных театральных приемов, музыки и стилизованных костюмов, зрители смогут увидеть, как оживает прошлое города. Это даст возможность глубже понять, каким образом формировался его современный облик.

Искусство и будущее города

Спектакль сочетает в себе элементы невыдуманной сказки, что позволяет подчеркнуть уникальность и актуальность представленной истории. Архитектурное бюро, участвующее в проекте, вдохновит зрителей на размышления о будущем города и о том, как каждый из нас может повлиять на его развитие.

Мнение режиссера

Режиссер Иван Пачин делится своими мыслями: «Мы выбрали жанр невыдуманной сказки, потому что в истории о Нижневартовске много почти сказочного. Для многих нынешних поколений это кажется сказкой, хотя на самом деле история была тяжелой. Мы должны быть благодарны нашим предкам за то, что они создали город, в котором мы живем. Эта невыдуманная сказка несет в себе урок уважения – к тем, кто строил наш город, кто верил в большие дела».

Участие в фестивалях

Спектакль будет представлен на нескольких фестивалях:

Ханты-Мансийск, 2025 г. - Х Окружной театральный фестиваль «Белое пространство»

Санкт-Петербург, 2025 г. - XXVI Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева «Молодежь. Театр. Фест»

Архангельск, 2025 г. - III Фестиваль искусства, науки и технологии «Ломоносов фест»

Гастроли спектакля

В 2024 году спектакль будут гастролировать на сцене Тюменского Большого драматического театра.

Рекомендации театра

Спектакль рекомендован к просмотру зрителям от 10 лет.