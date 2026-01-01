Нижегородский кремль. Органный вечер

Вечер с органной музыкой в соборе

Программа этого вечера строится вокруг органной пьесы Бориса Гецелева «Нижегородский кремль». Она является центром, вокруг которого расположены хоральные прелюдии: две композиции Иоганна Себастьяна Баха — адвентовские «Проснитесь, голос вас зовёт» и «Грядёт язычников Спаситель» — а также одна работа самого Гецелева.

Добавляет интересный контраст в этот музыкальный круг композитор Евгений Иршаи, родом из Ленинграда, который стал словацким композитором. Его творчество отличается своей уникальной эпохой и судьбой, внося разнообразие в программу.

Музыка Баха здесь играет ключевую роль. Токката фа мажор, открывающая вечер, наполнена неожиданной жизнерадостностью, в то время как фантазия и фуга соль минор завершают вечер, передавая совсем другое душевное состояние.

Творчество Гецелева неотделимо от традиции, которую он продолжает и переосмысляет. Его хоральная прелюдия «Приклони ко Мне, Господи, ухо Твоё» находится рядом с баховской не случайно. Это диалог через несколько столетий, где оба композитора говорят об одном и том же разными словами.

Таким образом, за один вечер зрители смогут насладиться традициями трёх стран и нескольких эпох, погружаясь в глубокие музыкальные диалоги.