Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нижегородский кремль. Органный вечер
Билеты от 400₽
Киноафиша Нижегородский кремль. Органный вечер

Нижегородский кремль. Органный вечер

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Вечер с органной музыкой в соборе

Программа этого вечера строится вокруг органной пьесы Бориса Гецелева «Нижегородский кремль». Она является центром, вокруг которого расположены хоральные прелюдии: две композиции Иоганна Себастьяна Баха — адвентовские «Проснитесь, голос вас зовёт» и «Грядёт язычников Спаситель» — а также одна работа самого Гецелева.

Добавляет интересный контраст в этот музыкальный круг композитор Евгений Иршаи, родом из Ленинграда, который стал словацким композитором. Его творчество отличается своей уникальной эпохой и судьбой, внося разнообразие в программу.

Музыка Баха здесь играет ключевую роль. Токката фа мажор, открывающая вечер, наполнена неожиданной жизнерадостностью, в то время как фантазия и фуга соль минор завершают вечер, передавая совсем другое душевное состояние.

Творчество Гецелева неотделимо от традиции, которую он продолжает и переосмысляет. Его хоральная прелюдия «Приклони ко Мне, Господи, ухо Твоё» находится рядом с баховской не случайно. Это диалог через несколько столетий, где оба композитора говорят об одном и том же разными словами.

Таким образом, за один вечер зрители смогут насладиться традициями трёх стран и нескольких эпох, погружаясь в глубокие музыкальные диалоги.

Купить билет на концерт Нижегородский кремль. Органный вечер

Помощь с билетами
Июнь
12 июня пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Группа Стаса Намина «Цветы»
18+
Рок

Группа Стаса Намина «Цветы»

6 июня в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
##### 5diez
16+
Рок

##### 5diez

10 октября в 19:00 Свобода
от 1800 ₽
Алиса Дударева. StandUp со зрителями
18+
Юмор

Алиса Дударева. StandUp со зрителями

26 июня в 19:30 КДК «Большевик»
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше