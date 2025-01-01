Цирковой перфоманс с глубоким смыслом

«Нити» — это уникальное цирковое представление, объединяющее в себе элементы циркового искусства, музыки и поэзии. В спектакле участвуют 9 цирковых артистов и 2 музыканта, играющие на пианино и ханг, а также множество нитей, которые становятся важным элементом постановки.

Сюжет и концепция

Спектакль «Нити» вырос из одноименного перфоманса, который был представлен лишь дважды: на открытии выставки «vis-à-vis» в Московском музее современного искусства ММОМА и на открытии сезона Упсала-Цирка в этом году. Теперь он стал полноценным спектаклем и вошел в репертуар Упсала-Цирка.

Формат и особенности

«Нити» приглашает зрителей к активному диалогу, предлагая им новый и неожиданный опыт в цирковом искусстве. Постановка сочетает в себе элементы диалога со зрителем, импровизации и синтеза различных искусств, что делает ее особенно интерактивной и захватывающей.

Спектакль «Нити» выделяется своей способностью переплетать цирковые трюки с поэзией и музыкальным сопровождением, создавая уникальную атмосферу и предлагая зрителям возможность погружения в мир Нового цирка.