Нити
Киноафиша Нити

Спектакль Нити

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экспериментальный иммерсивный спектакль «Нити»

Спектакль «Нити» — это не просто театральное представление, а настоящее откровение. В центре внимания — глубокие смыслы, которые помогают понять, как переплетаются наши жизни, как тонкие красные нити. Зрителям предстоит ответить на важный вопрос: для чего мы связаны между собой?

Экспериментальная форма

Проект «Нити» создан как эксперимент. В нём участвуют обычные люди: врачи, юристы, вдовы, пенсионеры, многодетные родители, волонтёры, безработные и предприниматели. Это уникальная возможность для них проявить творчество, выразить искренность и познать силу своего слова.

Объединение «На грани слова»

Все участники проекта объединились в творческом сообществе «На грани слова». Это пространство, где каждый может поделиться своим опытом и переживаниями, открывая новые горизонты для других.

Приглашение к размышлениям

Спектакль «Нити» — это не только шанс увидеть необычное театральное представление, но и возможность задуматься о собственной жизни, о связях с другими людьми. Приходите и найдите ответы на вопросы, которые волнуют вас!

