Персональная выставка Ольги Горбуновой «Нити света»

Новосибирский государственный художественный музей приглашает вас посетить персональную выставку талантливой художницы из Омска Ольги Горбуновой. Выставка под названием «Нити света» представляет собой откровенный и глубоко личный путь, в котором переплетены внутренние переживания, культурная память и духовное стремление.

Искусство, наполненное смыслом

В экспозиции представлены более 30 полотен, каждое из которых наполнено смыслом. Работы дополняются авторскими комментариями, которые можно прослушать, отсканировав QR-код рядом с каждым произведением.

Живопись Ольги отражает реальный телесный опыт: боль расставания, тревога за будущее, трепет первых встреч с младенцем и напряжение внутреннего сопротивления. Большая часть ее работ пронизана темой всепроникающей любви, которая словно свет, проходит через слои краски.

Символика и культура

В работах Горбуновой нет случайных символов. Каждая линия, цвет и образ вырастает из глубин культурной памяти, соединяясь с личными мифами и архетипами. Это сплетение яви и нави, земного и неземного, где древние женские образы — то хрупкие, то безмерно сильные — всплывают среди мазков, как забытые имена в песнях предков.

Награды и достижения

Работы Ольги Горбуновой хранятся в музее «Искусство Омска» и в частных коллекциях в Германии, Италии и России. Художница является обладательницей множества наград за профессиональное мастерство и творческий поиск, среди которых дипломы от Союза художников России, дипломы за лучшие произведения года и зрительские симпатии, а также государственные стипендии Министерства культуры РФ.

О художнице

Ольга Николаевна Горбунова родилась 21 марта 1984 года в Омске. В 2006 году она окончила факультет искусств Омского государственного педагогического университета, обучаясь у мастеров Солодухина И.В. (рисунок) и Баймуханова Г.С. (живопись). С тех пор Ольга активно участвует в художественной жизни России и за рубежом. С 2017 года она является членом ВТОО «Союз художников России» и Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО), а дважды — в 2017 и 2019 годах — становилась стипендиатом Министерства культуры РФ.