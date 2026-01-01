Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нить любви
Киноафиша Нить любви

Спектакль Нить любви

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о любви и её состояниях

В Геологическом музее имени Вернадского состоится музыкально-поэтический спектакль, посвящённый любви во всех её проявлениях: признанию, прощанию, ожиданию, выбору и памяти. Это уникальное представление объединяет поэзию, балет и живую музыкальную импровизацию.

На сцене вы услышите звучание рояля, виолончели и саксофона, которые создадут единое дыхание музыки. Кубатура звучания формируется в моменте, что делает каждый спектакль неповторимым и особенным.

Каждое стихотворение становится отдельной историей, а вместе они образуют единую нить состояний, которую каждый зритель проходит по-своему. Это спектакль для тех, кто ценит поэтические размышления и музыкальные инновации.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который откроет новые грани любви и её значимости в нашей жизни.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше