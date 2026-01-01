Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Нирвана
Билеты от 2000₽
Киноафиша Нирвана

Спектакль Нирвана

Постановка
Модерн 18+
Режиссер Юрий Грымов
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль «Nirvana» в Театре «Модерн»

В Театре «Модерн» пройдет спектакль по пьесе Михаила Трофименко в постановке Юрия Грымова. В центре сюжета — музыкант Курт Кобейн, его талант и путь к славе. Спектакль исследует темы признания, выбора и силу таланта.

Зрители смогут насладиться драйвовой рок-музыкой и неожиданными режиссёрскими решениями. Он обязательно понравится поклонникам истории Nirvana и любителям глубоких драматических постановок.

Сюжет и атмосфера

«Nirvana» — это яркий, захватывающий и страстный рассказ о музыканте-легенде Курте Кобейне, его таланте и сложном пути к славе, полном искушений и испытаний. Спектакль повествует о высокой цене признания и важности выбора, а также о силе таланта, который может сделать человека одновременно уязвимым и могущественным.

Вас ждет трогательная и пронзительная история о любви Курта Кобейна и Кортни Лав, а также лицемерии и соблазнах, олицетворяемых персонажем Драг.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Курт Кобейн — Богдан Щукин
  • Кортни Лав — Анастасия Сычёва
  • Драг — Юрий Анпилогов
  • Доктор — Роман Зубрилин
  • Гарри Смит, электрик — Александр Жуков
  • Линн, журналистка — Василиса Кашуба
  • Линн, журналистка — Александра Плетнева
  • Представитель опеки — Евгений Казак
  • Представитель опеки — Александр Серый
  • Комар — Роман Зубрилин
  • Полицейский — Алексей Баранов
  • Абердинцы — Глеб Бор, Евгений Невар, Роман Зубрилин, Евгений Казак, Михаил Матыченко, Юрий Соколов.

Купить билет на спектакль Нирвана

Помощь с билетами
Июнь
10 июня среда
19:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова
18+
Драма Премьера

Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова

30 мая в 19:00 Студия театрального искусства
Билеты
Камера обскура
18+
Премьера Драма

Камера обскура

6 июня в 18:00 Новый драматический театр
от 900 ₽
Каштанка
6+
Детский Музыка

Каштанка

10 октября в 11:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше