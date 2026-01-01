Оповещения от Киноафиши
Nirvana Tribute

18+
Возраст 18+

О концерте

Трибьют-вечер в честь Nirvana

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, посвящённому культовой группе Nirvana. В программе выступления — живые версии легендарных хитов, таких как «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are» и «Heart-Shaped Box».

Звучание Nirvana

Музыканты, выступающие на трибьют-вечере, постараются наилучшим образом передать уникальное звучание Nirvana, которое оставило след в музыкальной культуре и повлияло на целое поколение. Эстетика гранжа 90-х создаст особую атмосферу для всех присутствующих.

Для кого это событие?

Это мероприятие станет настоящим подарком как для преданных поклонников Nirvana, так и для тех, кто просто ценит музыку, оказавшую влияние на массовую культуру. Присоединяйтесь к вечеру, чтобы вспомнить лучшие моменты из истории рок-музыки!

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
20:00
The Right Place Санкт-Петербург, Шведский пер., 2
от 1500 ₽

