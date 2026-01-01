Спектакль Нирвана. Танцевальный эмбиент-перформанс

Танцевальный эмбиент-перформанс на Новой сцене Александринского театра

Танцевальный эмбиент-перформанс «Нирвана» исследует концепции внутреннего покоя, освобождения от страданий и стремления к просветлению. Этот термин имеет глубокие корни в буддийской философии, и в контексте танца он проявляется через движения, формы и динамику, символизирующие эмоциональное состояние. Постановка передает переход от хаоса к умиротворению.

В «Нирване» танцоры борются с внутренними конфликтами. Темные аспекты человеческой природы контрастируют с гармонией и балансом. Важным элементом перформанса является взаимодействие с музыкой, светом и видео-артом. Это исследование человеческих отношений и чувства одиночества, которые могут вести к состоянию нирваны, где танцовщики объединяются в танце, символизируя единство и поддержку.

Каждый зритель интерпретирует «Нирвану» по-своему, в зависимости от личного опыта и восприятия, что делает эту постановку многогранной и глубокой.

Мнения создателей

Таня Пшеничная и Илья SymphoCat о постановке: Танцевальный эмбиент-перформанс “Нирвана” об эволюции души через цикл перерождения тела. Прикосновение к ядру человеческого создания. Лик, образующий собой бесконечность в обличии 10 перформеров и 1 музыканта, влекомых жаждой стремления к небесным вратам. Путь от неизбежного самоотречения и глубокой агонии до нирваны. Духовная крепость в безграничном мире перевоплощений. Вера в бессмертие на ощупь.

Музыкальное сопровождение

Музыка для перформанса «Нирвана» представляет собой неразрывное звуковое полотно из пяти частей в жанре эмбиент. В ней используются тибетские гонги, поющие чаши, этнические инструменты и полевые записи природных явлений. Саундтрек играет важную роль в создании атмосферы и передаче эмоционального состояния.

Команда

Таня Пшеничная – хореограф, танцор

Илья SymphoCat – куратор, эмбиент композитор

Alchemivision – видео-арт

Тора Пархимович – художник по костюмам

Таня Пшеничная – режиссер-постановщик пластического театра и кино, педагог и танцор. Ее постановки основываются на аутентичном танце, и главной их особенностью является импровизация – неповторимые моменты, рождающиеся "здесь и сейчас". Таня пропагандирует свободное движение и экспериментирует с формами.

SymphoCat – проект исполнителя и композитора, создающего звуковые выступления на стыке электронной музыки, современной классики и минимализма. В его работах соединяются эмбиент, полевые записи и элементы танцевальной музыки.

Alchemivision – лондонская группа медиахудожников, создающих экспериментальный видео-арт и контент для иммерсивных событий.