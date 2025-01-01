Танцевальный эмбиент-перформанс «Нирвана»

Танцевальный эмбиент-перформанс «Нирвана» — это исследование концепций внутреннего покоя, освобождения от страданий и стремления к просветлению. Термин «нирвана» имеет глубокие корни в буддийской философии и в контексте танца проявляется через движения и динамику, символизирующие эмоциональное состояние. В «Нирване» танцоры борются с внутренними конфликтами, исследуя темные аспекты человеческой природы, которые контрастируют с гармонией и балансом.

Музыка и визуальное сопровождение

Одним из важнейших элементов перформанса является взаимодействие с музыкой, светом и видео-артом. Перформанс исследует человеческие отношения, чувство одиночества и связи, которые могут привести к состоянию нирваны, где танцоры объединяются в танце, символизируя единство и поддержку. Каждый зритель может интерпретировать «Нирвану» по-своему, в зависимости от личного опыта и восприятия.

Мнение создателей

Таня Пшеничная и Илья SymphoCat о постановке: «Танцевальный эмбиент-перформанс “Нирвана” об эволюции души через цикл перерождения тела. Прикосновение к ядру человеческого создания. Лик, образующий собой бесконечность в обличии десяти перформеров и одного музыканта, влекомых жаждой стремления к небесным вратам. Путь от неизбежного самоотречения и глубокой агонии до погружения в нирвану. Духовная крепость в безграничном мире перевоплощений. Вера в бессмертие на ощупь».

Звуковое сопровождение

Музыка для перформанса «Нирвана» представляет собой неразрывное звуковое полотно из пяти частей в жанре эмбиент. Она включает тибетские гонги, поющие чаши, этнические инструменты и полевые записи природных явлений. Саундтрек играет ключевую роль в создании атмосферы и передаче эмоционального состояния.

Команда постановки

Хореограф и танцор: Таня Пшеничная

Куратор и эмбиент-композитор: Илья SymphoCat

Видео-арт: Alchemivision

Художник по костюмам: Тора Пархимович

Танцоры: Дарья Пластун, Даниил Левищев, Тимур Ганеев, Аня Цыганкова, Таня Пшеничная, Гоша Ипатов, Максим Петров, Ксения Семенова.

О создателе

Таня Пшеничная — режиссер-постановщик пластического театра и кино, педагог и танцор. Она ставит спектакли, основой которых является аутентичный танец. Главная особенность её постановок заключается в импровизации — неповторимых моментах, рождающихся «здесь и сейчас». Таня пропагандирует свободное движение и экспериментирует с формами, исследуя танец во всех его проявлениях.

Илья SymphoCat — проект исполнителя и композитора, создающего звуковые выступления на стыке электронной музыки, современной классической музыки и минимализма. С 2007 года он курирует собственный музыкальный лейбл «Симфоническая тишина внутри», который выпускает альбомы и проводит программы электронных концертов и аудиовизуальных перформансов.

Alchemivision — лондонская группа медиахудожников, создающая экспериментальный видео-арт и контент для иммерсивных событий.