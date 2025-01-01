Nirvana на русском

Не пропустите уникальный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции! Питерская группа «Страсть» представит свои интерпретации легендарных хитов группы Nirvana. Вокалист, в образе Курта Кобейна, порадует зрителей мощным голосом, а также захватит своим исполнением гранж-соло. Вместе с басисткой и барабанщиком они создадут атмосферу, полную драйва и энергии!
Концерт разделен на два блока:
Вы не только насладитесь исполнением хитов Nirvana, но и сможете понять каждое слово любимых песен — все переведено на русский язык!
Не забудьте послушать треки группы «Страсть» заранее! Они доступны на всех цифровых платформах и страницах официальных сообществ. Это поможет вам лучше погрузиться в атмосферу концерта.
Наслаждение концертом продлится благодаря мастерству барменов Рок-бара Треугольник. Также вас ждет Rockoteka от нашего DJ и внимательное обслуживание официантов, которые сделают ваш вечер незабываемым!
Приходите и насладитесь этим музыкальным событием, которое подарит вам заряд положительной энергии на долгое время!