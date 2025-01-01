Nirvana на русском

Мощнейший рок-концерт песен группы Nirvana в Сочи!

Не пропустите уникальный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции! Питерская группа «Страсть» представит свои интерпретации легендарных хитов группы Nirvana. Вокалист, в образе Курта Кобейна, порадует зрителей мощным голосом, а также захватит своим исполнением гранж-соло. Вместе с басисткой и барабанщиком они создадут атмосферу, полную драйва и энергии!

Структура концерта

Концерт разделен на два блока:

Первый блок: песни группы Nirvana

песни группы Второй блок: авторские песни группы «Страсть»

Вы не только насладитесь исполнением хитов Nirvana, но и сможете понять каждое слово любимых песен — все переведено на русский язык!

Заранее ознакомьтесь с творчеством группы «Страсть»

Не забудьте послушать треки группы «Страсть» заранее! Они доступны на всех цифровых платформах и страницах официальных сообществ. Это поможет вам лучше погрузиться в атмосферу концерта.

Уютная атмосфера Рок-бара

Наслаждение концертом продлится благодаря мастерству барменов Рок-бара Треугольник. Также вас ждет Rockoteka от нашего DJ и внимательное обслуживание официантов, которые сделают ваш вечер незабываемым!

Приходите и насладитесь этим музыкальным событием, которое подарит вам заряд положительной энергии на долгое время!