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Nirvana на русском
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Nirvana на русском

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мощнейший рок-концерт песен группы Nirvana в Сочи!

Не пропустите уникальный концерт, который подарит вам незабываемые эмоции! Питерская группа «Страсть» представит свои интерпретации легендарных хитов группы Nirvana. Вокалист, в образе Курта Кобейна, порадует зрителей мощным голосом, а также захватит своим исполнением гранж-соло. Вместе с басисткой и барабанщиком они создадут атмосферу, полную драйва и энергии!

Структура концерта

Концерт разделен на два блока:

  • Первый блок: песни группы Nirvana
  • Второй блок: авторские песни группы «Страсть»

Вы не только насладитесь исполнением хитов Nirvana, но и сможете понять каждое слово любимых песен — все переведено на русский язык!

Заранее ознакомьтесь с творчеством группы «Страсть»

Не забудьте послушать треки группы «Страсть» заранее! Они доступны на всех цифровых платформах и страницах официальных сообществ. Это поможет вам лучше погрузиться в атмосферу концерта.

Уютная атмосфера Рок-бара

Наслаждение концертом продлится благодаря мастерству барменов Рок-бара Треугольник. Также вас ждет Rockoteka от нашего DJ и внимательное обслуживание официантов, которые сделают ваш вечер незабываемым!

Приходите и насладитесь этим музыкальным событием, которое подарит вам заряд положительной энергии на долгое время!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

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