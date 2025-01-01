Меню
Нирвана Birthday: Кирпичи и Смех
Киноафиша Нирвана Birthday: Кирпичи и Смех

Нирвана Birthday: Кирпичи и Смех

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рок-вечеринка в честь Дня Рождения клуба Нирвана

Клуб Нирвана приглашает всех на шумную рок-вечеринку, посвященную своему Дню Рождения. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей рока! На сцене выступят 12 рок-групп, среди которых два ярких хэдлайнера: «Кирпичи» и «Смех».

Что ждать от вечера?

Готовьтесь к насыщенной программе, полной энергии и драйва. Обе группы известны своими запоминающимися хитами и мощными выступлениями, которые оставляют зрителей под впечатлением. «Кирпичи» порадуют поклонников своим узнаваемым звучанием, тогда как «Смех» подарит не только музыку, но и юмор, что сделает вечер еще более запоминающимся.

Не пропустите!

Приходите в клуб Нирвана и готовьте свои клетки под печень - эта рок-вечеринка обещает быть шедевральной! Не упустите шанс стать частью незабываемого праздника, погрузиться в атмосферу живой музыки и вспомнить, почему рок всегда был и останется одним из самых популярных направлений в музыке.

Купить билет на концерт Нирвана Birthday: Кирпичи и Смех

Октябрь
25 октября суббота
18:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2200 ₽

